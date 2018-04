Pendant deux heures, ils rouent de coups de pied leur victime

A Blainville-sur-Orne (Calvados) dimanche 18 mars 2018, trois individus s'acharnent à coups de pied sur un homme durant près de deux heures. Deux d'entre eux, mineurs, sont dirigés vers le tribunal pour enfant, le troisième a comparu jeudi 26 avril 2018 devant le tribunal de Caen.

Jean-Baptiste Heurtevent, 36 ans, a été jugé par le tribunal de Caen (Calvados) jeudi 26 avril 2018. Il répondait de violences aggravées commises à son domicile de Blainville_sur-Orne dimanche 18 mars 2018. Placé sous mandat de dépôt après les faits, il comparaissait incarcéré.

L'invitation tourne au lynchage

Le jour des faits, la victime croise un homme, qu'il connaît de vue, promenant son chien. Ce dernier l'invite à boire un coup chez lui. Tout se passe bien jusqu'à l'arrivée du fils de dix-sept ans et de l'un de ses amis. L'attitude de l'homme change radicalement. "Tu m'as offensé !" déclare-t-il à son invité.

Tous trois le frappent alors à coups de pied, visant particulièrement la tête. L'un des jeunes va jusqu'à filmer la scène. Cela va durer deux heures. La victime assure "j'ai vraiment eu peur de mourir". Elle perd même connaissance. L'agresseur finit même par lui urine dessus. Enfin, l'un des jeunes stoppe le déchaînement de violence en criant "Arrête ! Tu vas le tuer !"

"Nous touchons à la sauvagerie"

Reconnaissant avoir beaucoup bu ce jour-là, le prévenu avance que sa colère est venue lorsqu'il a appris par son fils que la victime aurait dit qu'il allait violer sa fille de treize ans. Ce que ce dernier conteste formellement.

La victime souffre de diverses fractures et se voit prescrire 42 jours d'incapacité totale de travail. À ce jour, traumatisé, il n'ose plus sortir. "Nous touchons à la sauvagerie", constate la procureure Carole Étienne qui requiert deux ans de prison ferme et rappelle que le prévenu a déjà été condamné pour violences aggravées.

Il écope finalement de trois ans de prison dont deux ans ferme assortis de 36 mois de mise à l'épreuve. Il devra verser 3 000 € de provision dans l'attente d'une expertise médicale psychiatrique de la victime et 1 000 € de frais de justice.

