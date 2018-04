Sport et solidarité pour des collégiens du Havre

Mercredi 25 avril 2018, des élèves du collège Irène Juliot-Curie du Havre (Seine-Maritime) ont relevé un challenge : faire Étretat - Le Havre en courant et à vélo au profit de l'association Montivilliers Nasséré. 38 kilomètres d'effort solidaire.

Courir et faire du vélo entre Étretat et Le Havre (Seine-Maritime) : c'est le challenge qu'a lancé mercredi 25 avril 2018 François Lerogeron, un professeur d'EPS du collège Irène Juliot-Curie du Havre, à ses élèves de 3e, depuis maintenant 3 ans. Un défi sportif réalisé pour la bonne cause, au profit d'une association. Cette année c'est l'association Montivilliers Nasséré qui a été choisie.

Montivilliers Nasséré est née en 2001. Il s'agit d'une association de jumelage et de coopération avec cette ville du Burkina-Faso de 17 000 habitants. L'association mène des actions dans le domaine de l'éducation, la santé, le sport et l'économie.

Une vingtaine de jeunes volontaires ont donc effectué les 38 kilomètres entre Étretat et Le Havre en courant et à vélo. Pour leur François Lerogeron c'est l'occasion pour ses jeunes de se dépasser tout en réalisant une action humanitaire.

Collecte de vêtements de sport

Avant cette journée du mercredi 25 avril 2018, ils ont collecté trente paires de chaussures de sport, des tee-shirts et des paires de chaussettes. Le tout a été remis à Patrick Malandain, ce coureur de fond de Montivilliers et membre de Montivilliers Nasséré.

Il a organisé à Nasséré une compétition de course à pied, les Foulées de Nasséré. La première édition avait lieu en novembre 2017.

