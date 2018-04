La fédération suédoise met les choses au clair: pas d'Ibrahimovic au Mondial en Russie

Pas de retour royal pour sa majesté "Zlatan": le Suédois star avait laissé entendre qu'il pourrait sortir de sa retraite internationale pour aller disputer la Coupe du monde en Russie avec sa sélection, mais la fédération a officiellement évacué l'hypothèse Ibrahimovic jeudi.

"Ce ne serait pas une Coupe du monde si je n'étais pas là", avait lancé 'Ibra' à la chaîne de télévision américaine ABC. Sur le ton de la plaisanterie, certes, puisque l'ancien joueur du Paris SG et de Manchester United transféré en grande pompe en MLS (le championnat américain) au Los Angeles Galaxy en mars a pris sa retraite internationale après un Euro-2016 raté.

Mais le simple fait que la fédération suédoise se sente obligée d'officialiser, jeudi, qu''Ibra' n'avait pas changé d'avis et ne sortirait pas de sa retraite pour le Mondial, montre que l'hypothèse prenait du poids.

Il "avait déjà dit non pour jouer dans l'équipe nationale et il n'a pas changé d'avis", a exposé la fédération suédoise dans un communiqué sur son site internet. Il ne "jouera donc pas la Coupe du monde", souligne-t-elle sur sa page Facebook.

Cela fait plusieurs mois que l'ancien Milanais entretient le suspense sur une présence à la Coupe du monde.

"L'équipe nationale me manque", avait-il glissé début mars. "Laissons les ronger leur frein, ils discutent entre eux pour savoir si je dois y être ou pas, parce qu'ils disent avoir une bonne équipe, mais jusqu'à présent, ils n'ont rien gagné et moi je sais comment gagner", avait-il ensuite glissé.

Dans un tweet, il était allé jusqu'à affirmé que les probabilités de sa participation étaient "super élevées". Son message était une réponse à un site spécialisé dans les paris sportifs et autres jeux d'argent en ligne dont il est l'ambassadeur.

Quelques heures plus tard, il avait expliqué que "de grandes probabilités n'égalaient pas à participation".

Le sélectionneur suédois était resté indifférent face à ces avances. "Ca ne change rien pour moi", avait répondu Janne Andersson qui avait précisé: "Zlatan peut m'appeler".

Sens du collectif

En l'absence du meilleur buteur de l'histoire de la sélection suédoise, auteur de 62 réalisations en 116 sélections, son équipe a en effet réalisé une belle campagne de qualifications pour la Coupe du monde russe, terminant deuxième de son groupe de 'qualifs' derrière l'équipe de France, et privant surtout l'Italie d'une Coupe du monde pour la première fois depuis 1958, en l'éliminant lors des barrages.

Le commentateur suédois Daniel Nannskog, qui officie sur la chaîne publique SVT, expliquait au moment du transfert d''Ibra' en MLS que l'absence de ce gros égo avait été compensée dans l'équipe par un plus grand sens du collectif et du sacrifice. "Maintenant, nous avons une sélection où les joueurs se battent les uns pour les autres et qui a fait une campagne de qualification fantastique", faisait valoir le journaliste.

Cela n'a toutefois pas empêché la star suédoise de continuer d'entretenir la petite musique d'un retour. Façon de faire bénéficier ses sponsors d'un peu de sa notoriété en faisant parler de lui dans le monde entier? La fédération suédoise a en tout cas mis un terme à tout suspense jeudi.

"Tout cela n'a été que pour construire sa marque aux Etats-Unis", a affirmé Daniel Nannskog. "Cela a très certainement contribué à des incertitudes dans l'équipe. Maintenant Janne et la direction peuvent complétement se concentrer sur ceux qui vont jouer et évitent les sempiternelles questions sur Zlatan", a-t-il dit après l'annonce.

Pour que tout soit clair, la fédération a même souligné que "Zlatan Ibrahimovic n'était pas d'actualité pour ce qui concerne la sélection présentée par Janne Andersson le 15 mai".

Les "Blågult", les Bleus-Jaunes, disputeront cet été la 12e phase finale mondiale de leur histoire, la première depuis 2006. A l'époque, 'Ibra' était titulaire mais n'avait pas marqué en quatre matches, avant d'être éliminé en huitièmes de finale.

Les Suédois débuteront leur campagne le 18 juin à Nijni Novgorod, face à la Corée du Sud. Ils affronteront ensuite le tenant du titre, l'Allemagne, le 23 juin à Sotchi et enfin le Mexique, le 27, à Iekaterinbourg. Reste au charismatique Ibrahimovic la possibilité de se rendre en Russie pour suivre la rencontre depuis les tribunes...

