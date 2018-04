Un kite-surfer décède à Merville-Franceville

Jeudi 26 avril 2018, un homme a perdu la vie au large de Merville-Franceville (Calvados) alors qu'il pratiquait du kite-surf.

Un peu avant midi, jeudi 26 avril 2018, le moniteur de l'école de voile de la commune de Merville-Franceville, dans le Calvados, alerte les secours. Il a repéré un kite-surfer en difficulté au large.

L'homme découvert inconscient

Immédiatement, les secouristes de la SNSM sont envoyés sur place et les pompiers mobilisés. L'homme se trouve alors à 400 mètres de la côte.

Il est inconscient à l'arrivée des sauveteurs, qui le récupère à l'aide du moniteur de l'école de voile. Les premiers secours lui sont prodigués et il est pris en charge par les pompiers et le SMUR, le Service mobile d'urgence et de réanimation.

Malgré tous ces soins, le décès de la victime est déclaré à 13 h 45.

A LIRE AUSSI.

Manche : un kite-surfer secouru par les sauveteurs en mer

Calvados : mort d'un kitesurfeur au large de Merville-Franceville

Météo : des kite-surfers secourus en Normandie