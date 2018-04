Jeu : gagnez vos places pour le festival Papillons de Nuit sur Tendance Ouest

Au total ce sont 38 concerts programmés sur les scènes Vulcain, Thécia, Erébia et Odézia à Saint-Laurent-de-Cuves !

Friands de sensations fortes et de lives explosifs ?

Ancrés à Saint-Laurent-de-Cuves depuis bien des années, le Festival Papillons de Nuit détient les ingrédients pour vous faire passer plusieurs jours de pure folie festivalière. L'édition 2018 se tient du 18 au 20 mai 2018.

Sur scène : Shaka Ponk, Petit Biscuit, Mome, Rilès, Diva Faune, Suprême NTM, Juliette Armanet, Ofenbach, Bernard Lavilliers, Robin Schulz, Gauvain Sers ou encore Slimane.

