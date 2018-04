Jeu : vos places pour le spectacle Holiday On Ice " Atlantis " à gagner sur Tendance Ouest

Assistez à la représentation dans l'un des Zéniths normands.

Retrouvez le nom du groupe ou de l'artiste qui chante dans la salle de bain de Tendance Ouest entre 7h et 8h et gagnez vos 2 places pour le spectacle de la troupe Holiday On Ice " Atlantis " avec Katrina Patchett et Brian Joubert !

C'est le spectacle sur glace le plus récompensé au monde, un incontournable pour les amoureux du patinage et les familles.

Triples boucles piquées, costumes de cabaret dont le détail approche celui de la haute couture, une chorégraphie inédite et élégante qui allie la performance sportive à la grâce artistique, les patineurs vous entraîneront dans un voyage au cœur de la mythologie.

Jouez pour aller au Zénith de Caen samedi 5 mai 2018 à 14h ou samedi 12 mai 2018 au Zénith de Rouen à 14h en envoyant le code WILFRIED par SMS au 7 11 12 (0,65cts d'euros hors coût d'envoi opérateur).