Basket (LFB, play-downs). Mondeville démarre du bon pied face à la Roche

Après avoir été puni de deux points avant de débuter la phase de play-downs, l'USO Mondeville (Calvados) n'a pas été chamboulé de cette sanction administrative en décrochant une première victoire aussi savoureuse que décisive face à la Roche Vendée, ce mercredi 25 avril (69-74).

La dernière semaine mouvementée pour les mondevillaises, sanctionnées d'un match perdu contre Nice en ayant inscrit un nom sur la feuille de match qui n'avait pas lieu d'être, ne leur a pas empêché de débuter la phase des play-downs de bonne manière. En déplacement à la Roche Vendée, les normandes ont su maîtriser les débats en s'imposant 69-74. Gaucher et Hejdova prennent les rennes d'entrée de jeu avant que Berkani ne corse l'addition (20-12, 7'). Mais les locales recollent au score à la fin du premier quart. Une mise en confiance qui leur permet de passer devant dans le 2e quart (34-33, 20'). C'est le néant offensif côté mondevillais.

Quatre joueuses à plus de 30 minutes sur le parquet

Mais une période ne fait pas l'autre, qui plus est dans ces phases de play-downs où chaque rencontre est jouée comme une finale. Mondeville se relève, grâce notamment à Kristen Mann qui s'affirme encore décisive dans les moments les plus difficiles (elle inscrit 10 points à elle-seule en début de 3e quart). Les calvadosiennes signaient alors un temps d'avance significatif (45-58, 31'), mais ne laissaient pas pour autant le duo Tayeau-Mc Cray sur les talons (61-65, 37'). Toujours emmenées par un quator qui dépassait la barre de la demi-heure de jeu, les mondevillaises ne trichaient pas. La jeune Djekoundade tirait également son épingle du jeu, avec 83% de réussite au tir. Une prise de responsabilités qui offre à Mondeville une première victoire dans le panier des six rencontres à jouer en play-downs. Elles recevront Nice ce samedi 28 avril (20h).

Fiche technique.

21-24 /34-33 / 45-56 / 69-74

La Roche Vendée : Dia 8, Cuzic, Heriaud 9, Mc Cray 20, Tayeau 19, Elenga, Ivanovic 2, Sinico 2, Ngoyisa 4. Entr : E.Body.

Mondeville : Hejdova 8, Gaucher 11, Djekoundadé 13, Berkani 21, Mann 19, Tadic 2, Mosengo-Masa, Nauwelaers, Guennoc. Entr : R. Lhermitte.

