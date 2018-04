Joggeur enlevé au Havre ? La police enquête

Un jeune homme aurait été enlevé lundi 23 avril 2018 alors qu'il faisait son jogging au Havre (Seine-Maritime). Quatre individus l'auraient ligoté pour lui soustraire de l'argent, avant de le relâcher une quinzaine de kilomètres plus loin à Cauville-sur-Mer. Le Service régional de police judiciaire (SRPJ) de Rouen (Seine-Maritime) est chargé de l'enquête.

Les faits se seraient produits lundi 23 avril 2018 au Havre (Seine-Maritime). Un homme d'une trentaine d'années dit s'être fait enlever par quatre hommes alors qu'il faisait son jogging. Les malfrats l'auraient ligoté et emmené sur les hauts du Havre pour lui extorquer de l'argent. Le jeune homme a été relâché un peu plus tard à Cauville-sur-Mer, non loin du Havre.

La victime entendue par la police

C'est un témoin qui a alerté la police. La victime a été entendue par les enquêteurs pour faire la lumière sur cette affaire. C'est le Service régional de police judiciaire (SRPJ) de Rouen qui est chargé de l'enquête.

