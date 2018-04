À Granville et Cherbourg, un forum de l'emploi inversé, dédié au plus de 45 ans

Le 26 juin 2018, deux forums de l'emploi "inversés" sont organisés dans la Manche, à Granville et Cherbourg. Le concept : ce sont les employeurs qui viennent à la rencontre des demandeurs d'emploi. Il est ouvert aux personnes âgées de plus de 45 ans.

Exit le traditionnel forum de l'emploi où les demandeurs naviguent de stand en stand à la recherche d'un employeur potentiel. Le 26 juin 2018, à Cherbourg et Granville (Manche), ce sont les recruteurs qui viendront à la rencontre de leurs futurs salariés. Une opération dédiée aux demandeurs d'emploi âgés d'au minimum 45 ans. "Ils sont plus touchés par le chômage, souvent ce sont les premières victimes d'un licenciement économique, par exemple" constate Charline Saussaye, chargée de mission à la Maison de l'emploi et de la formation (Mef).

Inverser les rôles

Le 26 juin, il s'agira d'un salon inversé. "L'objectif c'est de casser les stéréotypes en inversant les rôles. Ce sont les demandeurs qui recevront les employeurs sur un stand qu'ils auront aménagé à leur image, à travers un CV vidéo, des affiches, des cartes de visite…" détaille Charline Saussaye.

Afin de se préparer à cette soirée, plusieurs ateliers, en groupe ou en individuel, sont prévus d'avril à juin pour les participants. Ils pourront travailler sur la présentation de leur candidature, la gestion du stress, la communication verbale ou non verbale, etc.

Les séniors impactés par le chômage

Dans la Manche, en 2017, le taux de chômage des plus de 50 ans a augmenté de 5 % en 2017, contre une baisse de 5,5 % chez les moins de 25 ans. Les plus de 44 ans représentent 36 % des demandeurs d'emploi. Plus particulièrement, les femmes de plus de 58 ans représentent 62 % de cette catégorie et les plus de 58 ans sont généralement plus touchés par le chômage de longue durée.

Pour s'inscrire, contacter la Maison de l'emploi et de la Formation du Cotentin au 02 33 01 64 66 ou le centre de formation Trajectio de Granville au 02 33 59 71 16.

UDIO - Charline Saussaye, invitée de la rédaction de Tendance Ouest

Forum Compétent Atout'Âge, le 26 juin 2018. De 18 heures à 21 heures à Cherbourg, salle des fêtes. De 18 heures à 20 heures au Yachtclub de Granville.

