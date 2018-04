Semaine de la citoyenneté : un concert pour les jeunes sur le toit du Dôme

Une centaine de jeunes ont assisté à un concert sur le toit du Dôme à Caen (Calvados), samedi 21 avril 2018. Organisé par l'AFEV dans le cadre de la semaine de la citoyenneté, l'événement visait à réunir les jeunes autour d'un moment convivial, dans un cadre exceptionnel.

Sous le soleil et avec une vue panoramique sur toute la ville de Caen (Calvados), une centaine de personnes étaient réunies sur le toit du Dôme samedi 21 avril 2018. Bénévoles de tout âge, jeunes engagés dans l'associatif, adolescents de MJC… Ils ont profité tous ensemble d'une après-midi de concerts et de jeux dans un cadre privilégié et exceptionnel. "Le but de cet événement, c'est de réunir tous les publics dans un moment convivial. Et quand on voit les sourires et l'ambiance, on sait que c'est une réussite !", remarque Consoline Grand Guillot, service civique à l'AFEV engagée dans l'organisation de cette après-midi depuis plusieurs mois. L'association, qui met en place des accompagnements individualisés à la scolarité de jeunes des quartiers populaires avec des étudiants, souhaitait ainsi remercier les bénévoles après une année d'engagement. "Plus que nos bénévoles, nous voulions réunir des personnes d'horizons divers. Il y a là des bénévoles d'ATD Quart Monde, des familles, des enfants…", ajoute-t-elle.

"Célébrer l'engagement"

"Pour nous, c'est également l'occasion de célébrer l'engagement citoyen. L'événement prend cadre dans la semaine de la citoyenneté et permet de mettre en valeur le vivre ensemble", confie Romain Palazzini, salarié de l'association. Les reprises d'Amy Winehouse par la chanteuse Alexane, puis le rap de Octo ont animé l'après-midi. En clôture, Victor Shitta, un jeune nigérian venu avec ses platines de mixage dans son sac à dos, a fait danser et briller les sourires sur tous les visages du public. Des jeux de sociétés méconnus étaient également mis à disposition par le théâtre du Maki, l'occasion de passer de très bons moments en musique avec vue sur toute la ville.

