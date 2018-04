Concours Lépine : un inventeur de Caen vise le million de ventes

Du vendredi 27 avril au mardi 8 mai 2018, Jérémy Jeanne, installé à Caen (Calvados), participera au célèbre concours Lépine à Paris pour y présenter l'une de ses inventions.

C'est un jour qu'il attend depuis des années. Jérémy Jeanne, gérant de la boutique Concepts & Mode à Caen (Calvados), participe à partir du vendredi 27 avril et jusqu'au mardi 8 mai 2018 au concours Lépine à Paris. Le rendez-vous des meilleurs inventeurs de France. "Depuis que je suis gamin, on m'appelle Géo Trouvetou, parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, je cherche une solution", explique le jeune homme de 35 ans qui ne va pas à Paris pour faire de la figuration.

À la plage ou sur les marchés

Il y présentera son produit phare du moment le Tub'z qu'il peaufine depuis dix ans. "L'idée est de proposer un produit transportable qui s'ouvre en deux secondes, et qui est fait pour l'intimité en plein air. Ce grand tube vous permet de vous changer par exemple à la plage, ou d'essayer une tenue sur un marché". Il sera disponible en mai sur les plates-formes traditionnelles de commerce en ligne comme Amazon et l'est déjà dans sa boutique à Caen. Il vise le million de ventes dans les mois à venir, avant de retourner ces sept prochaines années au concours Lépine. Il a été engagé par les organisateurs pour y présenter à chaque fois une nouvelle invention !

