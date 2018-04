Loisirs : changement de décor pour les salariés au cœur de Récréa

Mardi 24 avril 2018, le nouveau siège du groupe Récréa a été "baptisé" à Saint-Contest (Calvados). 45 des 1 200 salariés de l'entreprise, basés jusqu'à la semaine dernière à Herouville Saint-Clair, viennent de s'y installer.

Changement de décor pour les 45 salariés du siège de Récréa basé jusqu'à la mi-avril 2018 à Herouville Saint-Clair (Calvados). Au travers d'un séminaire de deux jours, lundi 23 et mardi 24 avril 2018, ils ont "baptisé" leurs nouveaux locaux à Saint-Contest en compagnie des directeurs des 60 centres aquatiques gérés par le groupe dont ceux dans le Calvados de Dunéo à Argences, Aquanacre à Douves-la-Délivrande ou Siréna à Carpiquet.

Des espaces de détente avec potager et sauna

"Nous avons créé un groupe de travail en interne il y a deux ans pour définir les besoins afin de proposer le meilleur bien-être possible à nos salariés", explique Gilles Sergent, le directeur de la société qui compte 1 200 salariés dans l'Hexagone. En découlent des espaces de travail inédits où il est possible de marcher sur un tapis tout en étant à table pour étudier des dossiers, ainsi que des coins de détente comme le potager, le sauna ou une reconstitution de plage avec les cabines ! L'inauguration officielle du "cœur de l'entreprise" où sont regroupés les services juridique et comptable, les ressources humaines ou le département dédié à l'étude des appels d'offres notamment, sera inauguré le 5 octobre prochain, "le jour international du sourire".