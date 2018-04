Deux ans de prison pour tirer à la carabine dans la rue, près de Rouen

Une homme de 21 ans a été condamné à deux ans de prison dont six avec sursis par le Tribunal correctionnel de Rouen (Seine-Maritime) pour dégradations de bien d'autrui et violences volontaires avec arme, vendredi 20 avril 2018.

Dans la nuit du 9 au 10 août 2017 à Petit-Quevilly (Seine-Maritime), la police est appelée par des voisins qui ont entendu et aperçu un homme tirer à la carabine sur un véhicule. Le suspect se retranche ensuite dans une maison avec son arme. Les forces de l'ordre appellent donc du renfort. Entre-temps, la victime, affolée, explique que Tommily Maclard, 21 ans, a fait feu sur lui à coups de fusil de chasse alors qu'il se trouvait au volant de son véhicule. Il dit connaître le prévenu puisqu'il lui doit de l'argent, seul motif à ses yeux de cette agression. Dans sa voiture, les policiers découvrent deux bombes lacrymogènes et constatent des traces de plombs sur une portière. Aucune victime n'est heureusement à déplorer après les coups de feu. Les voisins de leur côté ne peuvent que relater les cris et insultes qui ont précédé l'agression.

Il se savait menacé

Finalement interpellé, l'agresseur est placé en garde à vue ainsi que la victime, qui partage avec lui un lourd passé judiciaire. Il dit qu'il se savait menacé et qu'il avait peur de lui. "Il a voulu me tuer", témoigne-t-il lors de l'audience devant le tribunal correctionnel de Rouen. Le prévenu, quant à lui, reconnaît les faits mais nie la préméditation en expliquant que c'est un ami voisin qui lui a prêté la carabine, peu avant les faits. La partie civile retient que "l'intention de blesser gravement est avérée". Le ministère public évoque "un risque insupportable pour autrui". La défense assure que "le prévenu veut quitter cette spirale de violences". Au casier judiciaire du prévenu figurent cinq condamnations pour vols, violences et usage de stupéfiants. À l'issue de ses délibérations, le tribunal le déclare coupable des faits reprochés, vendredi 20 avril 2018, et le condamne à deux ans de prison dont six assortis du sursis et à une mise à l'épreuve. Son maintien en détention est aussi prononcé.

A LIRE AUSSI.

Calvados : Jugé pour avoir tenté d'écraser son ex-compagne, il est relaxé

Un forcené abattu en Isère: garde à vue levée pour cinq policiers

Normandie : "je fais appel ou je me suicide !", déclare le prévenu à la barre

Champs-Elysées: Karim Cheurfi, un récidiviste de l'attaque de policiers

Coups de fusil en Normandie : les auteurs retrouvés cinq mois plus tard