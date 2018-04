À Rouen, le robot humanoïde Hope égaye le service de pédiatrie du CHU

Le robot Hope, développé par la société rouennaise (Seine-Maritime) Event Bots, arpente les allées du service de pédiatrie du CHU depuis le 30 janvier 2018. Il permet de calmer et de divertir les enfants et adolescents hospitalisés.

Des couleurs vives, une bonne humeur quotidienne et une envie de jouer inépuisable. Le petit robot humanoïde Hope a "intégré" l'équipe de pédiatrie du CHU de Rouen (Seine-Maritime) depuis le 30 janvier 2018. L'humanoïde d'1m40 et 9 kilos est au contact des jeunes patients pour leur faire oublier leur stress avant ou pendant les soins. Ou seulement leur faire passer un moment. Comme pour le petit Julian, 3 ans, hospitalisé pour une pathologie lourde, qui fait du coloriage sur la tablette du robot avant de déjeuner.

"C'est un super partenaire de travail"

"Les enfants sont plus détendus et acceptent les soins beaucoup plus facilement, indique Laura Roussel, infirmière puéricultrice dans le service et marraine du robot. C'est un super partenaire de travail."

"Je ne le connaissais pas mais c'est ma fille qui m'en a parlé, indique Aurélie Robineau, maman d'une enfant malade. Elle m'a dit qu'il parlait, qu'elle pouvait jouer du piano, qu'il bougeait les bras... Je trouve ça super car l'attente peut être longue parfois."

L'équipe de pédiatrie du CHU de Rouen autour du robot Hope. Au centre, Guillaume De La Rue, PDG d'Event Bots et Christine Pérignon, présidente de l'association Vie et Espoir. - Pierre Durand-Gratian

Une nouvelle destinée

Hope, développée par la société rouennaise Event Bots, n'avait pas vraiment vocation à être un compagnon de soin. "On fait plutôt des robots d'accueil pour des sièges sociaux ou des salons. Et puis la rencontre avec l'association Vie et Espoir nous a amenés au médical", explique Guillaume De la Rue, PDG d'Event Bots. "On a été séduit tout de suite", confirme Christine Pérignon, présidente de l'association qui cherche au quotidien des outils capables d'apaiser les enfants pendant les soins invasifs. Des donateurs et des mécènes ont permis ensuite de financer le robot à 10 000 euros.

Un investissement qui vaut le coup, à voir les sourires des enfants et la satisfaction du personnel médical qui en a fait sa mascotte. "Pour l'instant c'est le kiné qui a le record sur un des jeux, mais on essaie de le battre, sourit Laura Roussel. Je peux aussi personnaliser les soins", explique-t-elle plus sérieusement, en indiquant pouvoir préciser le nom des enfants et commander le robot à distance via une application pour les rassurer.

De quoi gagner du temps au quotidien et améliorer l'ambiance globale de travail. À tel point que le service entend déjà s'offrir un deuxième de ces sympathiques humanoïdes d'ici le mois de septembre.

