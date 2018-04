Bayeux : l'homme s'empare du téléphone portable oublié à la caisse

A Bayeux au nord-ouest de Caen (Calvados) dans l'après-midi du vendredi 8 décembre 2017, une femme oublie son téléphone portable à la caisse d'un supermarché. L'individu qui se trouve derrière elle dans la file d'attente s'en empare. Jusqu'au dernier moment, il niera ce geste. Mercredi 18 avril 2018, il a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen.

Un quadragénaire a comparu pour vol devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) mercredi 18 avril 2018. Les faits se sont produits à Bayeux au nord-ouest de l'agglomération, en décembre 2017.

Sans aucune hésitation, il met le portable dans sa poche

Utilisant son portable comme moyen de paiement une cliente le remet à la caissière. Le règlement effectué celle-ci le repose. Ce n'est que dix minutes plus tard que la cliente se rend compte qu'elle l'a oublié et revient sur ses pas mais ne le retrouve pas. L'individu qui la suivait à la caisse est confondu par la vidéosurveillance. On le voit clairement le mettre dans sa poche sans aucune hésitation.

Il refuse la perquisition

Grâce à la carte de fidélité, les gendarmes se présentent à son domicile le lundi suivant. Il refuse de répondre aux questions et s'insurge face à une éventuelle perquisition. "Je ne veux pas que l'on pénètre chez moi !" Pour certaines infractions, la loi prévoit l'assentiment de l'intéressé pour effectuer une perquisition. Ce n'est que bien plus tard qu'il admet : "Je l'ai bien pris mais pas volé puisqu'il était posé devant moi". Il affirme l'avoir perdu le même jour dans un autre magasin. La victime a été très affectée car de ce fait, elle a perdu plus de mille photos ainsi que des vidéos précieuses, particulièrement avec son père décédé depuis.

Le tribunal décide d'ajourner la sanction, sommant le prévenu de s'acquitter de 721,78 € de dommages et intérêts avant le 16 mai 2018.

