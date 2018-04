Caen : a-t-elle volontairement percuté son ex-compagnon avec sa voiture ?

Mercredi 12 juillet 2017 prés du Mémorial de Caen (Calvados), une femme aurait volontairement déporté son véhicule afin d'emboutir à plusieurs reprises celui de son ex-compagnon lui occasionnant un traumatisme cervical. Une plainte pour violence est alors portée.

Lundi 23 avril 2018, une femme âgée de 48 ans a comparu devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour répondre de violence avec usage d'une arme. Les faits remontent à juillet 2017..

Deux véhicules face à face

En 2016, un couple se sépare à l'initiative de la femme après vingt ans de vie commune. Cela ne se fait pas sans problèmes et celle-ci confie à des amis qu'elle est harcelée de SMS et persuadée que l'homme la suit. Ce jour-là, à hauteur du Mémorial de Caen, des témoins voient deux véhicules face à face, l'un sur la voie de droite et l'autre en contre-sens sur la voie de gauche. Ce dernier conduit par la prévenue percute l'autre à plusieurs reprises.

Deux versions contradictoires

"Dés qu'elle m'a vu garé, elle m'a hurlé de dégager et menacé de me tuer", explique l'homme. "C'est faux, quand j'ai rejoint ma voiture, il est sorti comme une furie de la sienne. J'ai eu peur et j'ai calé. C'est en redémarrant que je me suis déportée sur la gauche". Bilan : pour lui sept jours d'incapacité totale de travail dus à un traumatisme cervical (1 000 € sollicités) ; pour elle une crise de panique et une prise en charge par les pompiers.

"C'est la prévenue la victime"

La procureure face à ces versions opposées se base sur les témoignages et requiert trois mois de prison avec sursis. Pour l'avocat de la défense, la prévenue est la victime. "Elle sortait de chez le kiné, que faisait-il là ? De plus, c'est bien lui qui fuit et elle qui est choquée. Enfin, l'expertise atteste d'un coup dans la carrosserie et non de plusieurs et qui plus est latéral, ce qui corrobore ses dires".

Le délibéré sera rendu mercredi 16 mai 2018.

A LIRE AUSSI.

Normandie : un automobiliste s'en prend à un autre à coups de poing

Calvados : il casse deux dents à sa compagne et lui arrache les cheveux

Une conductrice irascible jugée à Rouen

Uma Thurman, dernière actrice à accuser Harvey Weinstein d'agression

New York, 16 ans après: la peur de rester la "cible no1"