Vire : un septuagénaire jugé sept fois pour conduite alcoolisée

Mercredi 18 avril 2018, c'est pour la septième fois qu'un homme, aujourd'hui âgé de 70 ans, se présente à la barre du tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Et toujours pour la même raison : la conduite d'un véhicule en état d'alcoolisation avancée, cette fois-ci à Vire.

Un septuagénaire a comparu mercredi 18 avril 2018 devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Il lui est reproché la conduite sous l'emprise d'un état alcoolique à Vire le mercredi 22 novembre 2017.

Il doit souffler deux fois dans l'éthylomètre

Contrôlé au volant de son véhicule vers 15h, il lui est demandé de souffler deux fois dans l'éthylomètre. Il accuse 0,60mg puis 0,66mg d'alcool par air expiré (soit 1,20g et 1,32g d'alcool par litre de sang). A la barre, il explique être sorti acheter du pain et que rencontrant des connaissances il a bu "quelques coups" pour fêter ses soixante-dix ans avec un jour d'avance. La présidente lui fait remarquer qu'avec un casier judiciaire comme le sien (six mentions dues à l'alcool depuis 2005), la prudence s'imposait.

La défense plaide la relaxe

Pour la procureure, le prévenu a manifestement besoin de soins. Elle requiert quatre mois de prison avec sursis et six mois d'annulation du permis de conduire.

L'avocat de la défense quant à lui plaide la relaxe m'étant en cause l'éthylomètre qu'il estime non conforme. L'affaire est mise en délibéré au mercredi 16 mai 2018.

