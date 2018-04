Il lacère la capote d'un cabriolet avec un cuter : un mois ferme

Vers une heure du matin, dans une rue de Caen (Calvados) le samedi 17 février 2018 un homme est surpris en train de lacérer la capote d'un cabriolet avec un cuter. Lundi 23 avril 2018 il a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen.

Ahmed Youssfi, âgé de 32 ans, a été jugé pour dégradation d'un bien appartement à autrui par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) lundi 23 avril 2018. Les faits remontent au mois de février dernier et se sont produits dans l'agglomération. L'homme ne s'est pas présenté à l'audience.

Marocain il se dit iranien

Le témoin appelle la police et l'homme formellement reconnu est interpellé un peu plus loin. Alternant les explications contradictoires comme quoi il n'a pas touché à la voiture et comme quoi il est désolé de l'avoir fait, il finit par avouer : "Il faisait froid et je voulais un endroit pour dormir". Il ajoute qu'il avait pas mal bu.

L'homme se dit iranien et non pas marocain. Son casier judiciaire comporte une mention de violence en réunion et une reconduite à la frontière lui a été notifiée. Mais durant l'enquête l'homme persiste : "Je n'ai pas eu de poursuites administratives. J'ai d'ailleurs rendez-vous à la préfecture de Caen pour mettre à jour mon dossier".

Plus de 2 000 € de réparations

La victime réclame un dédommagement de plus de 2 000 € correspondant aux réparations de son véhicule. La procureure requiert un mois de prison ferme.

Ahmed Youssfi écope d'un mois ferme, de 2 160,84 € de préjudice matériel, de 500 € de préjudice moral et de 500 € de frais de justice.

