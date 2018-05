Grossesse: à la maternité du CHU de Rouen on vous aide à garder la ligne [Publireportage]

Pendant les 9 mois de grossesse, les envies et les besoins alimentaires changent. Martine Burny, sage-femme à la maternité Charles Nicolle du CHU de Rouen, livre ici ses conseils aux futures mamans pour garder la ligne.

Une envie soudaine de manger des fraises? Vous êtes peut-être enceinte, et vos envies et vos besoins alimentaires changent. Pour garder la ligne malgré tout, Martine Burny, sage-femme à la maternité Charles Nicolle du CHU de Rouen donne ici ses conseils.

Garder la ligne, est-ce bien le moment?

Pendant la grossesse, il faut se faire plaisir, mais surveiller son poids reste essentiel. "Ce n'est pas une question esthétique, précise Martine Burny, c'est vraiment médical. Le risque est principalement pour la maman de développer un diabète, des troubles du sommeil, des œdèmes et des difficultés au moment de l'accouchement."

Concrètement, le poids que l'on prend en 9 mois est d'environ 12 ou 13 kg. "Au bout de 5 mois on est généralement à 5 ou 6 kg. C'est dans la seconde partie de la grossesse que la prise de poids doit être plus importante" indique Martine Burny.

Les bonnes pratiques

Durant la grossesse, le poids de la future maman est donc suivi de près. "Certaines ont l'impression de manger normalement, mais une femme svelte habituellement pourra prendre trop de poids étant enceinte. Il n'y a pas de règle, les hormones jouent". Autre fausse piste: "Il ne faut surtout pas rester allongée toute la journée sous prétexte que l'on est enceinte, ni manger pour deux. Cela est à oublier."

Pour éviter les problèmes la future maman limitera les sucreries, les sodas, les gâteaux. Place à l'eau, au jus de fruits naturels, aux fraises pourquoi pas (!), et à l'activité physique: "la gym douce, la natation ou la marche sont idéales. Il faut éviter l'équitation, la course à pied, le step ou même le vélo".

Pour aller plus loin

"Lors des consultations de suivi de grossesse, la sage-femme est à même de donner quelques conseils alimentaires mais pour un suivi diététique personnalisé une diététicienne peut être consultée sur simple rendez-vous", sans ordonnance. Dans le cadre de la grossesse, le rendez-vous est pris en charge (pas de tiers payant). "La diététicienne va plus loin et propose finalement un programme alimentaire détaillé et personnalisé." explique Marine Burny.

En conclusion, fraises à volonté!

Maternité Charles Nicolle du CHU de Rouen- Service de rendez-vous : 02 32 88 82 44

