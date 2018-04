Ici repose... à la découverte des cimetières de Caen

Inscrite dans le cadre du projet "Caen fait le mur", cette animation du Musée de Normandie invite les Caennais à découvrir le patrimoine des cimetières du mardi 1er mai au vendredi 30 novembre 2018.

Fruit d'un partenariat à la fois scientifique et culturel entre la ville et la Région, la découverte des cimetières de Caen permettra aux Caennais d'en savoir plus sur ce patrimoine funéraire. Organisée par le Musée de Normandie, ce projet fait l'objet d'un guide qui permettra de parcourir dans le détail les neuf cimetières de la ville. Des stèles et des chapelles d'intérêt y ont été répertoriées.

À la découverte des cimetières et de l'histoire

En 1776, le roi Louis XVI ordonne, pour des raisons de salubrité publique, le transfert des cimetières hors des villes. Caen se conforme à cette décision. Ainsi naissent les cimetières des Quatre-Nations, Saint-Jean, Saint-Pierre et celui réservé aux protestants.

Ces espaces sont devenus de lieux de repos uniques en Normandie. Ces visites sont aussi l'occasion de voir les cimetières autrement qu'à travers des lieux de recueillement mais bien de s'apercevoir qu'ils constituent un véritable patrimoine.

Pratique. Du mardi 1er mai au vendredi 30 novembre au Musée de Normandie. Entrée libre aux heures d'ouverture des cimetières. Tél. 02 31 30 47 60