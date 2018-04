Bonne table à Rouen : Cocorico au 107

Tendance Ouest a testé pour vous cette semaine le restaurant Cocorico au 107 allée François-Mitterrand, sur la rive gauche de Rouen (Seine-Maritime).

Cocorico, c'est le nom d'un des trois restaurants installés au 107, sur la rive gauche de Rouen (Seine-Maritime). Ça ne vous aura pas échappé, c'est aussi le cri du coq alors sur la carte, il y a plusieurs choix de plats avec du poulet ou des œufs.

J'opte pour un menu "Roule ma poule" avec entrée, plat et dessert. Pour amorcer le repas, je choisis un œuf cocotte. Il arrive quelques minutes plus tard avec ses lardons et ses champignons et accompagné d'une petite salade.

Du choix et des détails qui apportent beaucoup

Place ensuite au plat. Chez Cocorico, il y a du poulet mais pas que puisque pour les entrées et les plats, vous aurez toujours le choix entre au moins un poisson, du poulet et une salade.

Mon choix se porte donc sur le plat du chef : un bar grillé. En accompagnement, il y a plusieurs choix, plus originaux et appétissants les uns que les autres. Ma commande : des pommes de terre grenaille rôties au sel de Guérande. Le plat arrive et en plus d'être très bien servi, il est très bon. La cuisson du poisson est parfaite et les pommes de terre sont à tomber.

Troisième et dernière étape : le dessert. J'opte pour une salade de fruits. Dans la coupole, il y a des fraises coupées, des morceaux d'ananas et des quartiers de mandarines.

Résultat : en quantité aussi bien qu'en qualité, le repas est très réussi. Le service l'est aussi et tout ça pour 18 €.

Pratique. Cocorico, au 107 allée François-Mitterrand à Rouen. Ouvert de midi à 14 heures et le soir du mercredi au samedi, de 19 à 22 heures.

