Calvados : il terrorise son quartier, peine de prison ferme

Lundi 23 avril 2018, un homme de 36 ans a comparu à Caen (Calvados) et a écopé d'une peine de prison ferme pour son comportement particulièrement violent à Cagny.

Karim Benmerzoug âgé de 36 ans a comparu lundi 23 avril 2018 devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Les infractions qui lui sont reprochées s'étalent de novembre 2016 à février 2018 (interrompues par une incarcération pour les mêmes faits à Caen). Il devait répondre d'injures publiques, de trouble à la tranquillité, de menaces de délit et de mort réitérées ainsi que de violence, à Cagny à l'est de Caen.

Du bar à la pizzeria en passant par la boulangerie

Au bar où il arrive éméché et où le patron refuse de le servir, il crache sur un client, le frappe et importune les autres. "Dés qu'il arrive, tout le monde est mal à l'aise". A la pizzeria où il pète littéralement les plombs parce que sa pizza contient du porc, il profère : "Je vais revenir tout casser et t'égorger (menace associée à un geste du pouce sur son cou). Si tu appelles les flics, c'est ta femme que j'égorge !" A la boulangère (plusieurs fois par semaine) : "Toi la vieille, t'es moche, t'es une chienne !". Ces propos sont agrémentés d'obscénités. La brave femme dira aux enquêteurs : "J'y suis habituée, c'est surtout pour les clients..."

Aucune remise en question

A la barre l'homme ne reconnaît pas tout (quitte parfois à se poser en victime) et minimise ce qu'il reconnaît, incriminant son pire ennemi : l'alcool.

Pour la procureure, il n'y a aucune remise en question. "Déjà condamné à une peine ferme en janvier dernier pour les mêmes faits dans un bar-tabac de Caen, c'est à désespérer... " L'avocat de la défense parle de profond désarroi et de soins entrepris.

Karim Benmerzoug écope de quatre mois de prison ferme. Il devra verser 2 000 € de préjudice moral au couple de commerçants qui s'est constitué partie civile. S'y ajoutent deux amendes de 100 € chacune pour injures et violences.

