Plus de 300 véhicules d'époque à Falaise ce dimanche

Ce 29 avril se déroule la journée nationale des véhicules d'époque. Pour cette occasion, les passionnés d'automobiles pourront découvrir des voitures des années 30 à 80.

Bien souvent, elles sont en pleine forme et elles brillent. Les voitures anciennes font partie du patrimoine automobile. Dimanche à Falaise, l'Association Normande de Véhicules Anciens organise la journée nationale des véhicules d'époques. La doyenne de l'association est une Ford T de 1927. Elle a traversé les années mais aussi les kilomètres. Didier Gramont, l'un des organisateurs revient sur l'exploit de cette voiture. Un voyage de Flers à Moscou.

En plus de l'automobile, l'aviation sera aussi à l'honneur. Dimanche après-midi, les participants et visiteurs seront invités à se diriger vers l'aérodrome de Falaise pour une découverte et des baptêmes de l'air. Une journée riche en activité comme nous l'explique Didier Gramont.