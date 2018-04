Football : rien ne va plus pour le FC Rouen

Samedi 21 avril 2018, le FC Rouen (Seine-Maritime) s'est incliné à Alençon dans un match d'une grande importance sur le score de 1-0, lors de la 23e journée de National 3.

Rien ne va plus pour les Diables Rouges du FC Rouen (Seine-Maritime), qui ont perdu face à l'équipe d'Alençon lors d'un match capital pour éviter la relégation (1-0). Battu le samedi 21 avril 2018, le FC Rouen est plus que jamais en danger.

Après une mi-temps dominée par les locaux mais un score nul et vierge, c'est en deuxième mi-temps que les Alençonnais ont ouvert la marque, à la 69e minute, sur un coup franc direct inscrit par Tessier.

Avec cette nouvelle défaite, les Rouges et Blancs plongent à la 13e et avant-dernière place et deviennent relégable alors qu'il ne reste que quatre journées à disputer.