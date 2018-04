La direction d'Air France prévoit d'assurer "près de 75%" des vols mardi, onzième journée de grève pour les salaires, a-t-elle indiqué lundi dans un communiqué.

Dans le détail, le groupe aérien anticipe le maintien de 70% des vols long-courriers, de 65% des moyen-courriers au départ et vers Roissy, et 80% des court-courriers à Orly et en régions.

Le taux de grévistes estimé à partir des déclarations préalables en vertu de la loi Diard, est de 27,8% pour les pilotes, 19,2% pour les personnels navigants commerciaux (PNC, hôtesses et stewards), et 4,4% pour les agents au sol.

Les personnels au sol font grève seulement quelques heures et non sur une journée complète, explique Karim Taïbi de FO. Le pourcentage communiqué par la direction agrège ces différentes heures de grève pour les convertir en "équivalents temps pleins", ce qui minore la participation, selon lui.

Dans son communiqué, Air France précise que le programme de vols se déroule lundi "conformément aux prévisions", soit 65% de vols long-courriers maintenus, un taux identique pour les moyen-courriers et 85% pour les court-courriers.

L'entreprise fait face à une grève par épisodes menée par onze syndicats de tous les métiers depuis le 22 février.

Pour sortir du conflit, la direction leur a soumis sans succès un projet d'accord prévoyant une augmentation générale des salaires de 2% en 2018, ainsi que 5% supplémentaires sur trois ans (2019-2021). Ils réclamaient initialement 6% immédiatement, au titre de "l'inflation subie" depuis 2011, date de la dernière revalorisation des grilles salariales.

Le PDG d'Air France-KLM, Jean-Marc Janaillac, a décidé de soumettre le projet d'accord à la consultation de l'ensemble des salariés, à partir du 26 avril et jusqu'à "début mai".

