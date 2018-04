Nouvelle cave à vin et à manger à Caen

Depuis mercredi 18 avril 2018, une nouvelle cave à vin et à manger s'est installée dans le centre ville de Caen (Calvados).

C'est dans une ancienne blanchisserie que François Crinon a inauguré mercredi 18 avril 2018 sa cave à vin et à manger. Après deux années de préparation, le projet de ce caviste a vu le jour dans le centre-ville de Caen, près de l'ancien Palais de Justice.

Des conseils avisés pour cette saison estivale

"Le vin a toujours été une passion pour moi", explique François Crinon. Côté valeurs, "Terres de Raisin" affiche fièrement sa volonté de proposer du vin bio ou biodynamique. "C'est une question de conviction", affirme le nouveau Caennais. François Crinon sélectionne des vins de qualité avec le souhait de faire plaisir à toutes les bourses. "Mon postulat est de dire que le vin doit rester abordable et accessible ". François donne des conseils avisés et a même concocté pour ses clients une sélection spéciale : "Le soleil est là, notre sélection apéro BBQ !" où "Le P'tit Gaby", un vin de copain, fait déjà parler de lui !

Terres de Raisin est aussi une cave à manger où il est possible de déguster des planches de charcuteries et de fromages. La cave propose également des produits locaux comme du cidre Cidricchus et des bières La Mouette, brassées à quelques mètres de ce nouveau caviste.

Pratique. 29 Rue Guillaume le Conquérant, 14 000 Caen. Tel : 06 73 70 62 30. Ouvert du mardi au jeudi de 10h30-13H30, 16h-21h, le vendredi et samedi de 10h30 à 21h et le dimanche de 10h à 13h.

A LIRE AUSSI.

Des "chais urbains" fabriquent du vin en plein Paris

Des "chais urbains" fabriquent du vin en plein Paris

Le boom de l'agriculture bio en Europe

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril

Les raisins d'Afghanistan, d'or et de poussières