24 Heures du Mans Moto: la Honda N.5 s'impose

La Honda N.5, passée en tête peu avant 09h00, a remporté, devant la Honda N.111 et la BMW N.13, la 41e édition des 24 Heures du Mans motocyclistes dimanche.

Le trio composé de l'Australien Josh Hook et des Français Freddy Foray et Alan Techer s'est imposé avec un et trois tours d'avance sur ses deux premiers poursuivants, à l'issue d'une course marquée par les chutes de plusieurs favoris.

