Le Mont-Saint-Michel évacué : le site rouvre, le suspect toujours recherché

Les autorités ont décidé de lever l'opération de blocage du Mont-Saint-Michel (Manche) suite à l'intrusion d'un homme jugé menaçant tôt dans la matinée, dimanche 22 avril 2018. Les activités de la Merveille ont pu reprendre leur cours normal.

C'est sans panique que les autorités sont parvenues à faire évacuer visiteurs, habitants et commerçants du Mont-Saint-Michel (Manche), dimanche 22 avril 2018. Les forces de l'ordre étaient à la recherche d'un individu jugé menaçant qui aurait annoncé vouloir tuer des policiers. Il n'en a rien été et après plus de trois heures de recherche, en début d'après-midi la décision a été prise de lever les opérations. La merveille doit rouvrir à 14 heures, alors que la passerelle y accédant l'est déjà. "Le site est dégagé de tout risque pour une réouverture", a affirmé Jean-Marc Sabathé, le préfet de la Manche.



Utilisation de la vidéosurveillance

Vers 7 h 45, c'est depuis une navette menant au Mont-Saint-Michel, qu'un guide touristique a prévenu la gendarmerie. Un homme venait de tenir des propos menaçants envers les policiers et les gendarmes. Cette personne a été suivie sur le site touristique grâce à la vidéosurveillance, mais sa trace a été perdue par la suite.

