Grève à Air France: 75% des vols seront assurés lundi

Air France prévoit d'assurer 75% de ses vols lundi, a annoncé la compagnie aérienne, dont les salariés sont appelés à une dixième journée de grève en deux mois pour les salaires.

La proportion de vols maintenus sera de 65% pour les long et moyen-courriers à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et de 85% pour les court-courriers à Paris-Orly et en province, précise Air France dans un communiqué.

