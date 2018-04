Hockey (Division 1) : Aurard et Bushbacher signent chez les Drakkars de Caen

Hockey sur glace Les Drakkars de Caen (Calvados) ont enregistré deux nouvelles recrues ce samedi 21 avril 2018. Le jeune Français Éric Aurard et l'Américain Phil Bushbacher seront calvadosiens la saison prochaine.

Les Drakkars de Caen ont deux nouvelles recrues pour la saison prochaine. Deux attaquants aux profils différents ont été annoncés par le club samedi 21 avril 2018. Formé à Villard-de-Lans (Isère), le jeune attaquant français Éric Aurard (21 ans) vivait cette saison sa première expérience complète chez les pros du côté d'Annecy (Haute-Savoie), en Division 1 comme Caen. Expérience très prometteuse puisqu'il a inscrit 9 buts et délivré 6 assistances, soit mieux que tous les Caennais à l'exception d'O'Connor, Brannon et Keirstead.

Phil Bushbacher, un Américain d'expérience

L'autre recrue annoncée par Caen se nomme Phil Bushbacher. Cet ailier américain de 29 ans a quitté son pays en 2015 pour l'Erste Liga, championnat opposant des équipes hongroises, serbes et roumaines. Il y a joué au total 113 matchs, pour 83 buts et 65 passes décisives. Ce joueur d'expérience évoluait la saison passée au Kiruna AIF, en deuxième division suédoise où il a compté 20 buts et 16 assistances en seulement 14 matchs.

