L'histoire des pêcheurs en Seine au Muséoseine avec le spectacle Dans le même fleuve

Olivier Gosse a imaginé ce spectacle afin de faire revivre la pêche en Seine à travers la voix de ceux qui l'ont pratiqué. Dans le même fleuve est à découvrir à Muséoseine à Caudebec-en-Caux (Seine-Maritime) le samedi 28 avril 2018.

Création originale, Dans le même fleuve, a vu le jour en 2012 à la Fabrique des savoirs et le texte composé par Olivier Gosse a fait l'objet d'une publication aux éditions Christophe Chomant. L'auteur et comédien, seul sur scène, y raconte la vie de ces pêcheurs de Seine qui ont vu leur activité péricliter le temps d'un siècle.

Le territoire et ses hôtes

Olivier Gosse est un auteur très attaché au territoire normand qui a créé il y maintenant presque 30 ans sa propre compagnie Art et Scène : "Nous y créons des spectacles de proximité, précise Olivier Gosse. Je veux aller à la rencontre de tous les publics que ce soit à l'hôpital, dans les musées, dans les écoles ou même en pleine rue. Je souhaite décloisonner le théâtre et la poésie."

Depuis quelques années, il a ainsi imaginé des brigades d'intervention poétique destinées au grand public et vient également de créer un spectacle autour de la liberté d'expression pour défendre ses valeurs : Le labo des débats "qui a déjà été présenté à des collégiens et lycéens".

Le monde du travail

Dans le même fleuve est le fruit d'une commande de la métropole. "Depuis plusieurs années, je travaille sur l'histoire locale, la société et le monde ouvrier", explique-t-il. Après L'ouvrière inconnue ou Un nœud à la mémoire crée pour le musée de la Corderie Vallois dans lesquels Olivier Gosse évoquait l'industrie textile et la condition ouvrière, l'auteur se penche cette fois sur la pêche en Seine avec Dans le même fleuve. "En 1900 ils étaient 3 000 à pêcher en Seine et le poisson pêché aux abords de Rouen était réputé jusqu'à Lyon et Bordeaux mais l'activité a décliné. En 1990, ils n'étaient plus que deux et aujourd'hui la pêche en Seine a disparu du fait de l'industrialisation, de la pollution, de l'endiguement."

Docufiction

"Je me suis basé sur des documents d'archive pour reconstituer à travers des parcours individuels, l'histoire de la pêche en Seine", ajoute Olivier Gosse. "Pour raconter ce métier j'incarne Armand Potel : un pêcheur qui évoque le mode de vie, les techniques de pêches, la variété des espèces et les difficultés du métier." Personnage principal et fil conducteur du récit, Armand est néanmoins interrompu ou contredit par des pairs : "Armand se fait leur porte-parole mais j'interprète aussi une dizaine de personnages qui viennent nuancer son récit et apporter leur grain de sel."

Le comédien s'est inspiré de ses lectures pour leur choisir un patronyme : "Ils portent tous les noms de marins ayant véritablement travaillé en Seine, pour autant l'histoire de chacun des protagonistes est une pure fiction, souligne-t-il, même si je reste au plus proche du réel."

Pratique. Samedi 28 avril à 18 heures à Muséoseine à Caudebec-en-caux. Jusqu'à 6 €. Tél. 02 32 84 40 40

A LIRE AUSSI.

Le duo gagnant du film Intouchables revient avec Le sens de la fête

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 15 et dimanche 16 et lundi 17 avril

Les pêcheurs d'Istanbul restent à flot malgré une mer plus chiche

Dans le vieux Damas, le dernier conteur fait oublier la guerre

L'hiver arrive en été avec l'avant-dernière saison de "Game of Thrones"