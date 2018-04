Depuis Fécamp, des balades en mer avec Astérix

Depuis le samedi 31 mars 2018, les sorties en mer à bord de vieux voiliers ont repris à Fécamp (Seine-Maritime). Les sorties sont possibles à bord du Mil'Pat et de la Tante Fine. Pour vous accompagner à bord, une figure emblématique de Fécamp : Astérix.

C'est un personnage emblématique de Fécamp (Seine-Maritime). Si vous vous promenez le long des quais demandez Astérix, de toute façon vous le reconnaîtrez à ses moustaches. Astérix c'est le "capitaine" de la tante Fine et du Mil'Pat, deux anciens voiliers datant des années 60. Ils sont gérés par l'association Afdam.

La Tante Fine - Gilles Anthoine

Durant la saison estivale des sorties en mer sont proposées. Il peut avoir trois à quatre sorties par jour. Un voyage que vous faites avec ce personnage atypique qu'est Astérix. Un passionné de navigation et de vieux voilier. Il vous demandera certainement de l'aider à hisser la grande voile.

• BONUS – le reportage Tendance Ouest :



Tante Fine

La Tante Fine est un voilier construit à Plouhinec (Bretagne) en 1961. C'était à la base un langoustier. Il a été ramené à Fécamp en 1991 et restauré par l'association Afdam.

Mil'Pat

Le Mil'Pat (de son vrai nom le Michel et Patrick) est un voilier construit en 1962 à Lesconil (Bretagne). C'était à la base un langoustinier. Il est arrivé à Fécamp en 2001 et a été restauré par un chantier de réinsertion jusqu'en 2009.

Sorties en mer depuis Fécamp sur la Tante Fine et le Mil'Pat – sortie découverte de 2 heures au large de Fécamp (28 euros) et mini-croisière de 4 heures jusqu'à Etretat (49 euros) – des traversées Fécamp Granville en juillet et août 2018 (410 euros) – possibilité de privatiser les voiliers – tarifs réduits possibles - Renseignements et billetterie à l'Office de tourisme de Fécamp – 02 35 28 84 61.

