Football, (Ligue 2). Quevilly Rouen Métropole n'a pas su rivaliser face au Paris FC

Vendredi 20 avril 2018, Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) a été largement battu au stade Robert Diochon par le Paris FC (0-4), lors de la 34e journée de Ligue 2.

Il y a des soirs ou rien ne va et ce fut le cas ce vendredi 20 avril 2018 pour le Quevilly Rouen Métropole. Dès le début de match, les Rouges et Jaunes ne sont pas dedans et vont encore une fois commettre une erreur de relance qui permet à Karamoko de fusiller Hartock à bout portant (0-1, 7'). En première mi-temps, les locaux auront réussi à jouer après la demi-heure de jeu pendant quelques minutes, mais sans marquer.

Le maintien s'éloigne

Au retour de la pause, c'est au tour de Roggie de faire une passe en retrait destinée à Hartock mais qui trouve Lopez pour le 2-0 à la 57e minute. Les Quevillo-Rouennais n'abdiquent pas mais rien ne leur réussit et ils vont encaisser deux nouveaux buts par deux entrants (Bazza et Saint-Louis).

Avant la prochaine rencontre pour les Normands qui se déplaceront à Tours mardi 24 avril, la situation se complique encore un peu plus dans l'optique du maintien.

