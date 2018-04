Handball (Proligue, J23) : de vrais Vikings face à Billère ! 

C'était sûrement la rencontre la plus cruciale du sprint final. Pour la première à domicile de Pascal Mahé aux commandes du Caen Handball, le combo s'est avéré positif. Après s'être fait peur dans le money-time, les Caennais se sont imposés 24-23 face à Billère, vendredi 20 avril 2018.

Quand bien même Yannis Mancelle, le goleador caennais, s'est exprimé dès l'entame de match en inscrivant les cinq premiers buts côté local, Caen manquait cruellement de réussite au tir. Billère, de son côté, ne faisait pas mieux et tombait sur un Denis Serdarevic des grands jours. Les visiteurs n'ont jamais été en mesure de passer devant malgré un mano a mano qui prenait son droit chemin dans le premier acte. La balle brûle dans les mains caennaises et les débats s'équilibrent à la pause (9-9, 30').

Mancelle puis... Allais stratosphérique !

La seconde période redémarre sur les chapeaux de roue. De quoi montrer tout l'engouement d'une rencontre aussi frissonnante que décisive en cette fin de saison. Chaque ballon semble toujours aussi précieux. Le Palais des Sports bien garni voit Caen creuser légèrement l'écart par les figures locales que sont Allais puis Langevin (19-16, 47'). Caen garde son sang froid avant de se faire une frayeur dans le money-time. Zeljic récupère mais perd aussitôt la balle du +3. Billère réduit l'écart, il reste moins d'une minute quand Mancelle délivre les siens d'un penalty transformé. Le dernier but adverse est sans importance. C'est un grand ouf de soulagement que pousse le Caen Handball qui rejoint la dixième place mais reste malgré tout à trois points du premier relégable. Rien n'est encore fait !

Les réactions.

Jordan Allais (pivot Caen) : "c'était vraiment le match de la peur. On a eu beaucoup de pression mais on s'est décontracté au fil du match. Cette victoire fait vraiment du bien. C'était le match à ne pas perdre, mais on n'est pas encore maintenu, loin de là. On y a mis du cœur. Le travail réalisé depuis deux semaines a payé !".

Pascal Mahé (entraîneur Caen): "le résultat est très positif. Au-delà du score qui était évidemment très important pour la suite, je retiens l'investissement et l'engagement de chacun. C'est chouette de vivre ce genre de tensions et d'émotions dans un match, ça fait plaisir."

La fiche.

Mi-temps : 9-9 / Score final : 24-23 / Arbitres : Mourad Bounouara et Richard Thobie.

Caen : Moran, Pleta 1, Allais 5, Langevin 3, Mancelle 9, Goupillot, Breysacher 1, Zeljic 3, Rosales, Sacko 1, Garcia 1, Saint Prix, Aguilar, Rossi. GB : Serdarevic 12 arrêts, Arsenic 1 arrêt. Entr : P.Mahé.

Billère : Loupadière, Jokic 4, Zerbib 5, Vergely 3, Van Cauwerberghe, Valerio, Sermet-Bellet 4, Auguste 1, Vergely, Bon 1, Donoso, Belin. GB : Tabarand 11 arrêts, Baige 1 arrêt. Entr : A.Echaburu.

