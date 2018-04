Des blessés graves sur les routes de Seine-Maritime

Deux graves accidents de la route se sont produits vendredi 20 avril 2018 dans l'après-midi en Seine-Maritime. Le premier à Varneville-Bretteville, deux voitures se sont percutées. Le deuxième à Pavilly, une voiture a percuté un piéton.

Deux accidents de la route ont fait trois blessés graves et un blessé léger vendredi 20 avril 2018 en Seine-Maritime.

Choc entre deux voitures

À Varneville-Bretteville, vers 14 heures, deux voitures se sont percutées à grande vitesse. On déplore deux blessés graves : un homme de 65 ans et une femme de 23 ans. Une femme de 66 ans, qui se trouvait dans le même véhicule que l'homme blessé grièvement, a été plus légèrement atteinte. Le Smur a transféré les victimes au CHU de Rouen.

Voiture contre piéton

À Pavilly, vers 16 h 30, une voiture a percuté un piéton. Il s'agit d'une femme de 66 ans, grièvement blessée. Elle a été transportée médicalisée jusqu'à l'hôpital.

