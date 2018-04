Late, un album et un concert éponyme à découvrir à Caen

C'est le premier concert de ce premier album et il aura lieu au Portobello, à Caen (Calvados) vendredi 27 avril 2018 à 20 h 30.

Il aura fallu presque deux ans pour ce que ce premier album, présenté au Portobello à Caen (Calvados) vendredi 27 avril 2018, voit le jour. Entre la composition, l'écriture, l'enregistrement puis le mixage, c'est le temps total qu'il aura fallu pour que Late se concrétise. Ludovic Lozay, à l'origine de cet album est musicien depuis 20 ans et ingénieur du son au studio 667.

Dix titres très rock

Les dix morceaux de ce tout premier album sont très rock et la plupart des textes ont été écrits par Olivier Thaly qui a su coller au mieux au son de l'album. Le concert sera donc une première pour tous : Aurélien M le chanteur, Yayo et Aurélien L à la guitare, Thomas B à la batterie et Ludovic à la basse. Une bonne soirée en perspective !

Pratique. Vendredi 27 avril à 20 h 30 au Portobello Club. Tarif 5 €.

