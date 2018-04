Coup de nettoyage sur la plage de Fécamp avant la saison estivale

La ville de Fécamp (Seine-Maritime) a mobilisé ses équipes du 16 au 20 avril 2018 pour préparer la plage avant la saison estivale : des travaux de voirie et d'espace vert. Le mobilier de détente (notamment les bancs sur la digue promenade) a été réinstallé.

C'est le grand coup de propre du début de saison estivale. Comme tous les ans, juste avant les vacances de printemps, la ville de Fécamp (Seine-Maritime) prépare et aménage sa plage. Un grand coup de propre qui entre dans le cadre de l'opération "Plus belle ma ville". Ce sont six opérations de nettoyage par an dans les différents quartiers de la cité des Terre-Neuvas. La plage est une des étapes.

Tout le mobilier urbain réinstallé sur la digue

Du 16 au 20 avril 2018, l'ensemble du personnel de la mairie (une trentaine de personnes) s'est mobilisé. Des travaux de voirie et d'espace vert ont été réalisés.

On réorganise les massifs autour du casino. - Gilles Anthoine

Le mobilier de détente sur la digue promenade a été réinstallé (notamment les bancs). Sur cette même digue, les poubelles ont fait leur réapparition. Des poubelles adaptées au tri pour respecter les exigences du Pavillon Bleu. Les jeux pour les enfants sont repeints et vont être changés suite aux dégâts causés par la tempête de janvier 2018.

Écoutez Gilles Cordevant, l'adjoint au maire de Fécamp en charge de l'environnement et du cadre de vie :

