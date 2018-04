Météo : à quel temps s'attendre ce week-end en Normandie ? 

À quel temps s'attendre ce week-end, samedi 21 et dimanche 22 avril 2018 en Normandie ? Après plusieurs jours de beau temps, le soleil sera-t-il toujours de la partie ? Réponse ici.

La Normandie va-t-elle bénéficier d'un week-end ensoleillée, samedi 21 et dimanche 22 avril 2018, après une première vague de chaleur ces derniers jours ?

Samedi 21 avril 2018, la Normandie va se réveiller avec un léger voile nuageux, surtout sur la Manche, l'Orne et le Calvados. La Seine-Maritime et l'Eure auront le plein soleil. La situation se dégrade en revanche dans l'après-midi avec l'arrivée d'averses localisées et même d'orages en début de soirée.

Températures plus qu'agréables

Quoi qu'il en soit, partout les températures seront plus qu'agréables pour la saison avec de 16 à 26 °C pour la journée.

Dimanche 22 avril 2018, retour à une météo favorable aux activités extérieures avec du soleil et quelques passages nuageux. Dans l'après-midi, l'est du Calvados, de l'Orne et de la Seine-Maritime, ainsi que l'Eure pourra à nouveau être touché par des pluies.

Côté température, le mercure oscillera entre 13 et 24 °C selon Météo France.