Football : match de tous les dangers pour le FC Rouen à Alençon

Samedi 21 avril 2018, le FC Rouen (Seine-Maritime) se déplace à Alençon pour le compte de la 23e journée de National 3. Début de la rencontre à 18h.

Actuellement sur une série de quatre défaites consécutives, les Diables Rouges du FC Rouen (Seine-Maritime) se déplacent chez un autre adversaire en difficulté dans ce championnat de National 3, Alençon, ce samedi 21 avril 2018 à partir de 18h pour le compte de la 23e journée.

Match à enjeu

Toujours 11e du classement et juste au dessus de la zone rouge, les Rouges et Blancs devront absolument s'imposer dans ce match de tous les dangers face à une équipe d'Alençon, quant à elle 13ème et relégable, mais à seulement deux points du club rouennais avec un match de plus à disputer.

L'équation est donc simple pour les joueurs de David Fouquet : il faudra reproduire la performance du match aller lors duquel les Rouennais l'avaient emporté sur le score de 1-0 au stade Robert Diochon. Le maintien en dépendra.

