Stéphane Bern dans l'Eure : "surtout pas opposer écologie et patrimoine"

Stéphane Bern et Sébastien Lecornu étaient en Normandie jeudi 19 avril 2018. Ils se sont rendus à Heudreville-sur-Eure (Eure) puis à Vernon dans le cadre de la mission de sauvegarde du patrimoine attribué par Emmanuel Macron à Stéphane Bern.

Stéphane Bern, homme de média et passionné d'histoire, et Sébastien Lecornu, secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique, étaient dans l'Eure jeudi 19 avril 2018.

Ils se sont précisément rendus à Heudreville-sur-Eure, près d'Evreux, pour visiter une turbine installée sur le domaine de la famille d'Orglandes. Cette centrale hydroélectrique permet de fournir de l'électricité dans ce domaine classé aux monuments historiques.

Et c'est justement cette alliance entre patrimoine et énergies renouvelables que veut défendre et développer Stéphane Bern :

"Il n'y a pas de raison que le patrimoine reste hors-sol ou que le patrimoine soit en dehors de l'avancement du monde, poursuit-il. Il ne faut surtout pas opposer écologie et patrimoine parce que les deux ont un point commun : ils protègent les sites."

"C'est un peu la consécration du 'en même temps'"

"J'en ai un peu marre qu'on oppose les politiques publiques entre elles alors qu'elles convergent, ajoute Sébastien Lecornu. Ici, l'architecte des bâtiments de France, le dossier était conditionné à ce que le revenu qui découle de l'énergie qui est produite soit utilisé pour permettre d'entretenir le patrimoine présent sur cette propriété. C'est un peu la consécration du 'en même temps".

Les deux hommes ont ensuite rencontré des acteurs locaux des énergies renouvelables et la rénovation du patrimoine, puis se sont rendus au musée de Vernon pour soutenir la fondation et sauver la collégiale.

