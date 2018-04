"L'éducation est l'essence d'une société"

En librairie depuis le 25 octobre, le livre "Tous éducateurs. Et vous ?" est le fruit de la réflexion menée par Marc Vannesson, délégué général du think tank Vers le Haut et des Apprentis d’Auteuil. Entretien avec Jean-Luc Lefrançois pour l'émission tendance confidence.

Lancé mardi 10 novembre à l’initiative des Apprentis d’Auteuil (en partenariat avec Bayard et plusieurs associations et mouvements de jeunesse), « Vers le Haut » a pour ambition de faire des propositions en faveur de la jeunesse.

Marc Vannesson : Notre démarche est partie d’une prise de conscience d’Apprentis d’Auteuil de la nécessité de s’impliquer davantage dans le débat public, pour porter la voix des jeunes en difficulté. Avec l’idée qu’on est plus juste et plus efficace à plusieurs. Cette intuition a été renforcée par les attentats de janvier dernier. Que des jeunes qui ont grandi en France en arrivent à commettre de tels actes montre un terrible échec collectif. Et la meilleure réponse durable, c’est l’éducation. Comme sur toutes les grandes questions de société : le chômage, la violence, l’exclusion…

On a voulu diversifier les approches en s’associant à des mouvements d’éducation populaire, des associations d’aide sociale à l’enfance, un éditeur jeunesse (1)… D’inspiration confessionnelle ou non. « Vers le Haut » considère en effet que la réflexion et l’action éducatives s’enrichissent de l’apport des courants philosophiques, spirituels et religieux.

Concrètement, comment comptez-vous procéder ?

M.V. : On veut s’appuyer sur l’expertise des acteurs de terrain, impliquer les jeunes et leurs familles, et créer des ponts avec les recherches académiques, pour avancer dans le débat public des propositions sur tous les sujets qui touchent la jeunesse, du décrochage scolaire à l’insertion professionnelle, en prenant en compte les personnes dans toutes leurs dimensions : intellectuelle, culturelle, spirituelle, psycho-affective…

Nous allons aussi travailler sur la crise de vocation éducative. Comment attirer des talents dans ces métiers qui ne sont pas assez valorisés ? Et comment valoriser aussi la responsabilité éducative de tous ?

Notre objectif à moyen terme est de soumettre en 2017 une plateforme de propositions qui puissent mobiliser les candidats aux élections, mais aussi la société civile. Car en matière d’éducation et de jeunesse, le succès dépend moins d’une réforme structurelle que d’une mobilisation générale : parents, enseignants, entreprises, associations… C’est le thème que nous avons choisi pour notre événement de lancement : « tous éducateurs ! » Chaque année, nous publierons un baromètre pour faire un état des lieux de l’état d’esprit de la jeunesse.

Quels sont les enseignements de ce premier baromètre, qui peuvent guider vos actions ?

M.V. : L’optimisme des jeunes représente un potentiel immense pour notre pays. Comment être à la hauteur de cette espérance ? Cette étude ouvre quelques pistes. La famille d’abord, plébiscitée par les jeunes : comment la consolider, rendre les parents moins inquiets et leur donner des outils pour mieux accompagner leurs enfants ?

Le chômage des jeunes nous interpelle : il faut refuser de le banaliser et prendre le mal à la racine, du côté de l’école mais aussi des entreprises. Les difficultés du « vivre ensemble », notamment sous l’aspect confessionnel, émerge clairement dans ce sondage. Face au choc des incultures, il faut miser sur la transmission ! Beaucoup de bonnes initiatives existent, nous allons les valoriser.

Recueilli par Christine Legrand (Pour la Croix)