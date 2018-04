Accident mortel à Bursard : procès renvoyé pour complément d'expertise

Le procès d'un automobiliste âgé de 55 ans, accusé d'avoir tué ses deux passagers, a été renvoyé à une date inconnue, pour complément d'enquête, jeudi matin 19 avril 2018, par le tribunal correctionnel d'Alençon (Orne).

Un nouveau complément d'expertise a été demandé par l'avocat de la défense, dans le procès de l'automobiliste qui a tué ses deux passagers, à Bursard, près de Sées (Orne).

Vitesse et alcool

L'automobiliste a tué son beau-frère et son gendre, âgés de 28 et de 54 ans, lorsqu'il a percuté un ensemble agricole alors qu'il roulait à 159km/h au lieu de 90 au volant de son puissant Lexus, sous alcoolémie, le 26 août 2017, à Bursard, près de Sées. Le procureur de la République a expliqué que l'automobiliste est sorti d'un virage à 155km/h puis qu'il a encore accéléré dans une ligne droite, jusqu'à 159, ne freinant qu'un peu plus d'une seconde avant le choc fatal. Il n'avait pas vu le gros tracteur et son immense remorque qui étaient en train de tourner, devant lui.

Vitesse excessive contre convoi exceptionnel

L'avocat de l'automobiliste, qui a découvert que le tracteur était 3cm plus large que la norme, et sa remorque 35 cm plus longue que la réglementation, a demandé un complément d'expertise sur l'accident, estimant que la réglementation sur les convois exceptionnels n'avait pas été respectée.

Partage de responsabilité ?

Outre gagner du temps, l'automobiliste espère sans doute également faire ainsi supporter une partie des indemnisations financières consécutive à son accident, par l'agriculteur…

Une situation, évidemment excessivement difficile à vivre pour les familles des défunts :

11 personnes sont parties civiles dans cette affaire pour laquelle une reconstitution a été effectuée sur les lieux du drame, en janvier dernier. Il faut désormais attendre le complément d'expertise, avant de fixer une nouvelle date pour -enfin- un procès.

