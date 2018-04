Des centaines de vols à leur actif : 16 malfaiteurs interpellés à Caen et Rouen

Une quinzaine de personnes ont été interpellées en Normandie, pour la plupart à Caen (Calvados) mardi 17 avril 2018, dans le cadre d'une enquête qui porte sur le démantèlement d'un réseau de malfaiteurs soupçonnés d'être à l'origine de plusieurs centaines de vols en France ces derniers mois.

16 ressortissants géorgiens et arméniens ont été interpellés et placés en garde à vue mardi 17 avril 2018 à Caen (Calvados). L'un d'entre eux l'a été à Rouen (Seine-Maritime). Ils sont soupçonnés d'appartenir à un réseau spécialisé dans le cambriolage. Au total, ils pourraient avoir commis près d'un millier de vols à l'étalage et autres cambriolages en Normandie, avec une activité plus soutenue dans les départements du Calvados et de la Manche.

Liens avec la Grèce et la Géorgie

Depuis 15 mois, l'enquête est menée par douze enquêteurs de l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante, mais aussi par la section de recherches de Caen, des gendarmes des groupements du Calvados, de la Manche. La cellule d'enquête était basée au siège de la Formation administrative de Basse-Normandie à Caen, créée en novembre 2016. Le réseau démantelé a des ramifications en Grèce et en Géorgie.

