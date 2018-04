A Caen, la Maison des adolescents s'inquiète de son avenir

Mercredi 18 avril 2018, des professionnels de santé de la Maison des adolescents de Caen (Calvados) se sont réunis devant la structure. Ils s'inquiètent d'une nouvelle organisation qui pourrait dégrader la prise en charge des jeunes Calvadosiens.

Devant la Maison des adolescents du Calvados, 9 place de la Mare à Caen, quelques professionnels de santé se sont réunis mercredi 18 avril 2018. Ils sont inquiets des impacts d'une nouvelle organisation sur leur structure et le suivi des jeunes.

2 000 adolescents accueillis par an

"On ne va pas perdre de moyens mais actuellement il y a une grande fluidité des parcours au sein de la Maison, et du coup une grande réactivité. Avec la nouvelle organisation on va plutôt vers un cloisonnement avec le milieu sanitaire d'un côté et médico-social de l'autre", explique le docteur Aymeric De Fleurian, psychiatre à la Maison des adolescents du Calvados.

La fonction première de la maison des adolescents est d'accueillir sans rendez-vous les jeunes, s'ils ont des questions ou des difficultés. En fonction des besoins, ils sont orientés. "Il y a un espace de consultation, un espace soins et médiations où les adolescents sont accueillis à la demi-journée et un espace d'hébergement thérapeutique avec un accueil de soirée et de nuit." Dans la nouvelle organisation proposée par l'ARS (agence régionale de santé), les espaces seraient donc séparés administrativement. "Ça va rendre le parcours et le suivi des adolescents très difficile".

La direction de la Maison des adolescents est en contact régulier avec l'ARS. Une rencontre rapide devrait être organisée, avant le 11 mai. Actuellement 50 professionnels de santé travaillent au sein de la structure. Près de 2 000 adolescents sont reçus par an.