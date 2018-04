Hockey (transferts) : double prolongation chez les Dragons de Rouen

Deux resignatures ont été officialisées chez les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) le mercredi 18 avril 2018. Il s'agit du capitaine Mathieu Roy et de l'attaquant Nicolas Deschamps.

Après plusieurs jours sans mouvement, le staff des Dragons de Rouen (Seine-Maritime) a officialisé le mercredi 18 avril 2018 les prolongations de deux éléments majeurs : Mathieu Roy, le capitaine, et l'attaquant Nicolas Deschamps.

L'effectif se dessine petit à petit

Alors que l'effectif normand était déjà composé de cinq joueurs qui ont déjà prolongé (Joris Bedin, Marc-André Thinel, Loïc Lampérier, Kevin Dusseau, Anthony Guttig) et d'une recrue (Joël Caron), les signatures du capitaine et d'un des grands artisans du titre de Champion de France sont des bonnes nouvelles en prévision de la saison prochaine.

Ainsi, le défenseur québecois pourra à 34 ans tenter de soulever une nouvelle fois un trophée pendant que l'attaquant, lui aussi Québecois, meilleur pointeur des play-off (10 buts et 10 passes) et qui a inscrit le but du titre en prolongations pourra montrer encore une fois l'étendue de son talent sur les bords de Seine.