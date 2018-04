Stéphane Bern, le "monsieur patrimoine" du gouvernement, en visite en Normandie

Le 18 avril 2018 à 15:10 Par : Pierre Durand-Gratian

L'animateur de télévision et de radio, chargé d'une mission d'identification du patrimoine en péril par le gouvernement, est en visite à Heudreville-sur-Eure (Eure) avec Sébastien Lecornu, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, pour un déplacement sur la thématique des énergies renouvelables et du patrimoine, jeudi 19 avril 2018.