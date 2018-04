Bonne table près de Caen : chez Nonno, il ristorante qui sent bon l'Italie

Pour notre bonne table hebdomadaire, direction le quartier Koenig, à Bretteville-sur-Odon (Calvados) pour un petit voyage gustatif en Italie.

Les couleurs, les odeurs et l'accueil chaleureux… Tout chez Nonno, "grand-père" en italien, sent bon l'Italie. Il faut certes faire la route jusqu'à l'ancienne base militaire du quartier Koenig, à Bretteville-sur-Odon (Calvados) pour goûter sa cuisine, mais l'adresse vaut vraiment le détour.

Sublime risotto

Le bâtiment 007 de la caserne a été transformé en une salle à manger lumineuse et chaleureuse. De grandes tablées permettent d'accueillir les équipes des entreprises voisines et vous pouvez observer le pizzaïolo enfourner ses commandes du jour depuis le coin de la grande pièce.

Mais le plus important se passe bien sûr dans l'assiette, et de ce côté-là non plus vous ne serez pas déçus. À la carte, on propose de partager une grosse Burrata, une assiette de charcuterie ou de fromages italiens ou encore une stracciatella assortie de tuiles de parmesan. Côté plat, difficile de choisir entre la polpette, traditionnelles boulettes de viande à la sauce tomate, l'ossobuco (jarret et os à moelle), l'escalope de veau et l'incontournable risotto, qui change en fonction de l'inspiration du chef. Pour nous, ce sera option truffes : un délice ! Sans oublier la jolie ribambelle de pizzas, allant de la traditionnelle Marguerite à la Latifa, l'Anchois ou la Calzone.

Pour terminer sur une note sucrée, optez pour le tiramisu, le pannacotta ou la crème brûlée. Notez que différentes formules sont proposées : un plat du jour pour 9,50 €, un entrée-plat ou plat-dessert pour 13,50 € et un entrée-plat-dessert à 17 €.

Pratique. Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 21h et le vendredi de 10h à 01h.

