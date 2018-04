Meurtre à Omaha Beach : une série avec Claire Chazal en tournage à Caen

Mercredi 18 avril 2018, les équipes de tournage du téléfilm de France 3, "Meurtre à Omaha Beach", ont investi le Palais Fontette, l'ancien palais de justice de Caen (Calvados) pour leur avant-dernier jour de tournage.

Les voitures de gendarmerie disposées devant l'ancien palais de justice de Caen pour le tournage. - Margaux Rousset

Et à l'intérieur c'est l'effervescence : les acteurs-gendarmes sont installés dans leurs faux bureaux pour tenter de résoudre le meurtre de James Crawley, 91 ans, habillé dans son uniforme de GI, attaché à un poteau. Parmi les acteurs principaux se trouvent Claire Chazal et Michel Jonasz.

Tournage dans plusieurs villes normandes

Le tournage a duré quatre semaines, il se termine jeudi 19 avril, et s'est déroulé dans la région. Les équipes sont restées une semaine dans le Pays d'Auge. Pour tourner la scène de meurtre, les réalisateurs sont allés à Merville-Franceville et non à Omaha Beach pour des raisons d'autorisation de tournage. Le cimetière se trouve, lui, à Port-en-Bessin. Les téléspectateurs pourront également reconnaître l'Abbaye aux Hommes et la cour de l'Hôtel de ville de Caen.

La date précise de la diffusion n'est pas encore connue mais elle devrait arriver assez vite : soit durant l'été, soit à la rentrée de septembre.