Une association pour sauvegarder la Basilique de Bonsecours

Une association vient d'être créée pour préserver puis restaurer la basilique Notre-Dame de Bonsecours (Seine-Maritime). De nombreux travaux sont à effectuer pour sauvegarder ce monument classé.

Lampe à la main, Jean-Pierre Lecerf, fait le tour de la basilique Notre-Dame de Bonsecours (Seine-Maritime). Le paroissien s'arrête tous les dix mètres pour montrer l'étendue des dégâts. Cette somptueuse basilique, entièrement peinte et datant de 1840, perd de son éclat. En cause, la toiture : "Nous avons des infiltrations d'eau liées à la toiture elle-même et aux chéneaux qui soit se bouchent, soit se remplissent d'eau quand il y a de gros volumes de pluie qui tombent", explique Jean-Pierre Lecerf.

Résultat, la peinture s'efface et de petits morceaux de pierres tombent du plafond.

Pour aider à la sauvegarde de la basilique Notre-Dame de Bonsecours, une association a été créée début avril 2018. Elle compte déjà 70 à 80 adhérents. L'objectif de Demain la basilique est de créer une association tripartite avec la fondation du patrimoine et la commune, propriétaire des lieux, pour aider cette dernière à trouver des fonds afin de préserver puis restaurer ce lieu, classé monument historique depuis 2004.

Travaux sur la toiture

De nombreux travaux sont à faire sur la toiture de la basilique : "Tout le faîtage de la basilique est abîmé, c'est un faîtage en plomb dont des morceaux tombent sur les ardoises et les cassent ce qui créé de nouvelles fuites".

Le montant des travaux est encore à évaluer, mais il risque d'être élevé. "La mairie fait un entretien quand il y a des petits problèmes mais aujourd'hui on a dépassé ce stade. Il faut investir bien plus lourdement."

Pour trouver des fonds, plusieurs pistes sont envisagées, comme "faire de la défiscalisation, trouver des sponsors, organiser des événements pour faire connaître la basilique et créer un site Internet spécifique pour sa sauvegarde", détaille le paroissien. De nombreuses idées pour sauvegarder un édifice exceptionnel.

Pratique. La première assemblée générale est organisée vendredi 20 avril 2018, à 20 h 30 dans la basilique.

