À Rouen, un homme de 46 ans condamné à 2 ans de prison pour agression sexuelle sur une personne âgée au CHU

Un homme de 46 ans a été condamné à 2 ans de prison pour une agression sexuelle sur une femme de 82 ans au CHU, mardi 17 avril 2018 par le tribunal correctionnel de Rouen.

Le prévenu, Nordine Boudlellal, 46 ans était hospitalisé au CHU de Rouen (Seine-Maritime) au moment des faits, le 9 mars 2017. Dans une chambre voisine, une personne âgée de 82 ans se repose. Il la rejoint soudainement lui impose une tentative de viol. La victime pétrifiée crie à l'aide. Un brancardier intervient alors et découvre le prévenu allongé sur sa victime. Il appelle immédiatement la police tout en surveillant le prévenu pour l'empêcher de s'enfuir. Arrivés sur les lieux, les policiers découvrent un individu manifestement très alcoolisé. Une rapide enquête permet d'apprendre qu'un médecin avait déjà remarqué le comportement agressif du prévenu envers le personnel de l'hôpital lors de son admission aux urgences.

Il n'explique pas son geste

La victime est entendue sur place sans pouvoir préciser les faits, en raison de son état de santé précaire. Un médecin gynécologue diagnostiquera une agression sexuelle caractérisée. Auditionné à son tour, le prévenu nie en bloc et prétend même que c'est la victime qui l'a sollicité. "Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça", bredouille-t-il à lors de l'audience du mardi 17 avril 2018. Une expertise psychiatrique révèle des troubles cognitifs importants chez le mis en cause. À son casier judiciaire, 28 condamnations sont portées pour vols et exhibition sexuelle. Pour le ministère public, "l'agression en pleine conscience est avérée", et, pour sa défense, "le prévenu est totalement désocialisé". À l'issue des délibérations, le tribunal correctionnel de Rouen le condamne à deux ans de prison ferme.

